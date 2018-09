Gomarus Zaltbommel geopend door minister Arie Slob

De bel zette een kettingreactie in de aula in werking, waardoor uiteindelijk ballonnen met de tekst 'Zaltbommel Gomarus SG' opstegen. Maar voor het zover was, vloog tijdens die kettingreactie eerst nog een grote bal uit de bocht en kon een medewerker van school met een snelle vangactie ternauwernood een bloemstuk redden. Dat was ook Arie Slob niet ontgaan. ,,U moest even bijspringen, zei de minister lachend. ,,Maar dat hoort bij uw functie. Dat zult u met de leerlingen ook wel eens moeten doen."

Slob roemde de vrijheid van onderwijs in Nederland. ,,Een nieuwe school openen gebeurt niet iedere dag. Vrijheid van onderwijs is een groot goed. Het is goed dat er ruimte is voor een reformatorische school. Het is aan u om dat volledig te implementeren, niet alleen in het onderwijs maar ook in het pedagogisch klimaat. Het is meer dan een bord op de gevel, u moet er ook inhoud aan geven."