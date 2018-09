Gomarus Zaltbommel, school waar de bijbel iedere dag open gaat

'Reformatorisch onderwijs is meer dan een bordje op de gevel'. Dat gaf Arie Slob bestuur en docenten van de nieuwe Zaltbommelse vestiging van Gomarus gistermiddag mee. Hij was speciaal voor de opening naar Zaltbommel gekomen. ,,Een nieuwe school openen gebeurt niet iedere dag", zei hij. ,,Vrijheid van onderwijs is een groot goed en het is goed dat hier ruimte is voor reformatorisch onderwijs. Het is nu aan u om dat volledig te implementeren. Niet alleen in de lessen maar ook in het pedagogisch klimaat."

Slob kon met een gerust hart terugkeren naar Den Haag want met dat reformatorische zit het wel snor op Gomarus. Dat bewijst de scholengemeenschap op de hoofdlocatie in Gorinchem al jaren. ,,Onze ouders willen een school die een verlengstuk is van thuis", zei Chris Flikweert, voorzitter van het College van Bestuur. ,,Een school die hun kinderen niet alleen voorbereid op een plek in de samenleving, maar ook op een plek in gezin en kerk." Voor iedere leerling is er op school een bijbel en die gaat iedere dag open.