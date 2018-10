Groot verdriet bij vader van in Well verdronken Levi (14): overvallers stelen telefoon van zoon

HELMOND - Een beroving is altijd een verschrikkelijke ervaring, maar voor Berry Thoonen is deze gebeurtenis extra pijnlijk. Afgelopen nacht gingen overvallers er met de telefoon van zijn overleden zoon vandoor. In de hoop het toestel terug te krijgen doet de 48-jarige Helmonder een emotionele oproep aan de daders. ,,Deze telefoon is heel belangrijk voor mij, ik hoop dat ze hem snel terug komen brengen.”

Berry Thoonen is de vader van Levi, de 14-jarige jongen die anderhalf jaar geleden bij een watersportongeluk in Well om het leven kwam. De jongen werd geraakt door een jetski, verdween onder water en werd pas na een lange zoektocht gevonden. De bestuurder van de jetski werd veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur.

Agressief

Sinds die trieste gebeurtenis maakt Berry veelvuldig gebruik van het toestel van zijn zoon. Zo ook afgelopen nacht. Na een gezellig avondje met zijn familie stapt Berry op zijn fiets om naar huis te gaan. Onderweg last hij nog even een korte plaspauze in, ongeveer ter hoogte van de Kasteellaan, in de binnenstad van Helmond.

Wanneer hij zich omdraait staan er ineens twee jonge mannen voor zijn neus. Ze hebben een mes in hun handen en maken een agressieve indruk. Ze willen geld, al zijn spullen en wel meteen. ,,Ik denk dat ze mij in de gaten hebben staan houden”, vermoedt de Helmonder. ,,Ze wisten precies wanneer en hoe ze moesten toeslaan.”

Mes op de keel

De daders zetten het mes op zijn keel en dreigen hem te vermoorden. ,,Ze schreeuwden de hele tijd ‘Wil je dood? Wil je dood?’. Zoiets gaat je natuurlijk niet in de koude kleren zitten.” Berry probeert de daders nog van zich af te duwen en raakt in een worsteling terecht. Na wat duwen en trekken druipen de overvallers af en slaan op de vlucht.

Wonder boven wonder blijft Berry ongedeerd. Wel is hij volledig in paniek. ,,Ik voelde in mijn rechterzak en merkte dat de telefoon van Levi weg was. Die hebben ze vast tijdens de worsteling uit mijn zak gegrist. Dat vind ik echt heel erg, dat toestel is van zeer grote emotionele waarde voor mij.”

Berry gaat nog op zoek naar de overvallers en hoopt ze op andere ideeën te brengen. ,,Ik wilde er desnoods voor betalen, maar helaas kreeg ik ze niet meer gevonden.”

Persoonlijke foto's

Op het toestel van Levi staan veel persoonlijke foto’s en video’s van hemzelf, zijn vrienden en zijn familie. ,,Bijna alle foto’s waarop wij samen staan heb ik gelukkig zelf in bezit, maar de foto’s die hij zelf bewaarde ben ik nu wel kwijt. Ik hoop dat deze jongens snel gevonden worden of dat ze het toestel zelf terugbrengen. Maar hoe langer het duurt, hoe kleiner de kans dat dat ooit gaat gebeuren.”

Vanochtend heeft Berry aangifte gedaan. ,,De politie zit er bovenop, dat is een prettig gevoel”, zegt de Helmonder. Zijn familie is zelf ook een zoektocht begonnen. Op Facebook plaatste Berry’s dochter een emotionele oproep, waarbij ze hard naar de daders uithaalt.