Haast met bouw 330 woningen in Plantage

Er wordt haast gemaakt met de bouw van nog eens 330 woningen aan de noordoostkant van nieuwbouwwijk De Plantage in Meteren. Omdat de gemeente West Betuwe nog niet alle gronden in De Plantage in bezit heeft, worden de plannen voor de derde bouwfase opgeknipt.

In het zuidoostelijke deel van De Plantage, nabij de Blankertseweg, heeft de gemeente nog niet alle bouwgrond in bezit. In dat deel van de mega-nieuwbouwwijk zouden nog eens 300 huizen gebouwd moeten worden, maar de gemeente vreest voor vertraging.

Om de vaart in de bouw te houden, nu de woningmarkt nog positief is, haalt wethouder Jacoline Hartman de plannen voor De Plantage-noordoost en -zuidoost uit elkaar. Er komt nu eerst een bestemmingsplan voor het noordelijke deel tegen de spoorlijn en het Geldermalsense bedrijventerrein Hondsgemet aan, zodat daar snel begonnen kan worden met de bouw. Dat geeft de gemeente de kans om meer tijd uit te trekken voor de grondaankopen en planning voor het zuidoostelijke deel.

Particuliere eigenaren

De gronden in De Plantage zijn grotendeels al jaren eigendom van de gemeente, maar aan de randen zijn er nog particuliere eigenaren waar de gemeente mee tot overeenstemming moet zien te komen. De Plantage is veruit de grootste bouwlocatie in West Betuwe en moet uiteindelijk zo'n 1500 woningen gaan tellen. Inmiddels is de wijk ongeveer halverwege.

Het bouwplan kost West Betuwe tot dusver tientallen miljoenen euro's, omdat de bouw vele jaren stil heeft gelegen en de gemeente wel rente moest betalen over die grond die ze al gekocht had. De gemeenteraad moet later deze maand nog wel instemmen met het opknippen van de plannen. Er komt een nieuwe aanpak voor het zuidoostelijke deel, om te verzekeren dat niet anderen dan de gemeente met de grond die nu nog in particuliere handen is, aan de haal gaan. Eigenaren moeten hun grond daardoor eerst bij de gemeente aanbieden.

