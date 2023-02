Hardnekkige bijstand daalt licht in Rivierenland

Het aantal bijstandsgerechtigden in de regio Rivierenland is afgelopen jaar iets gedaald. Wel veel minder hard dan het aantal WW’ers - dat relatief kortdurend thuis zit - want wie eenmaal in de bijstand belandt, komt daar een stuk moeilijker uit.

Het aantal bijstandstrekkers is een permanente kopzorg voor gemeenten. Er zijn vacatures genoeg, maar deze groep werklozen is ‘lastig bemiddelbaar’: ze hebben niet de juiste opleiding en/of motivatie.

De WW-uitkering wordt maximaal twee jaar - afhankelijk van het aantal arbeidsjaren in het verleden - verstrekt. Daarna volgt de bijstandsuitkering, die een stuk lager is; en kan in principe jaren doorlopen. De kans op armoede is levensgroot.

Wel daling WW-uitkeringen

De WW-cijfers over vorig jaar waren voor de vijf gemeenten in de regio Tiel prima: een daling van gemiddeld ruim 20 procent ten opzichte van 2021. Van 1.565 naar 1.240 personen in de gemeenten Tiel, West-Betuwe, Neder-Betuwe, Buren en Culemborg tezamen.

Maar het omlaag brengen van het aantal bijstandsgerechtigden is een stuk lastiger. En vraagt daarom ook om meer inzet van gemeenten. En hoewel bescheiden, was er de afgelopen jaren sprake van een afname.

In Tiel nam het aantal bijstandsgerechtigden af van 1.032 in 2020 via 989 in 2021 naar 971 vorig jaar. Een daling van 6 procent over twee jaar is heel behoorlijk. Maar daarmee blijft het aantal nog wel ruim twee keer zo hoog dan het aantal van 412 WW’ers in Tiel op jongstleden nieuwjaarsdag.

Het laat ook zien dat Tiel een wat zwakkere sociale structuur heeft: in vrijwel alle andere gemeenten is het aantal bijstandsgerechtigden mínder dan twee keer zo hoog als het aantal WW’ers.

Culemborg koploper: in twee jaar 8 procent minder mensen in bijstand

Zo daalde in West-Betuwe de bijstandsaantallen van 425 in 2020 via 422 in 2021 naar 409 vorig jaar. Met daar tegenover 295 WW’ers. In Culemborg zakte het bijstandsgetal van 479 naar rond de 440 personen zowel vorig jaar als in 2021; met 246 WW’ers die dus kortdurende werkloos zijn. Hier mag 8 procent afname van het aantal bijstandstrekkers ook gerust succesvol genoemd worden.

Ook Neder-Betuwe kent nu een vrij stabiel aantal bijstandsgerechtigden, van 220; dat was twee jaar geleden 247. Dat is net als in Tiel ruim twee keer zoveel als de 105 WW’ers, maar Neder-Betuwe kent al jaren een uitzonderlijk laag aantal kortdurend aantal werklozen.

De gemeente Buren lukte het nog niet om actuele bijstandscijfers over 2022 aan te leveren. Wel werd in januari al bekend dat Buren vorig jaar afsloot met 182 WW'ers.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.