Heldere dag in Zaltbommel

Bestuurder (23) die crashte op Tielse dijk had drank en drugs op, passagier raakte gewond

Onder invloed van drank en drugs: de 23-jarige inwoner van Kerkdriel die zondagochtend met een auto crashte in Tiel, had volgens de politie het één en ander achter de kiezen. De crash - tegen een betonnen installatie in de berm - had dermate veel impact dat de auto werd opengereten.