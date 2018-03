Hertellen stemmen Zaltbommel leidt slechts tot enkele kleine verschillen

Zowel de grootste partij SGP als nummer twee ZVV krijgen er twee stemmen bij. Daarmee blijft het verschil tussen beide ook twee stemmen. Het CDA heeft acht stemmen meer behaald dan in eerste instantie werd geteld. De andere vijf partijen blijven op hetzelfde totaalaantal staan.

Voor de zetelverdeling en de gekozen kandidaten in de nieuwe raad - zij worden donderdagavond 29 maart geïnstalleerd - heeft het hertellen geen gevolgen.

Melding

Aanleiding om de stembiljetten weer uit de kluis te halen was de melding van een kiezer uit Gameren die bij de uitslag van het stembureau in woonzorgcentrum 't Slot een aantal stemmen miste. De verklaring is volgens burgemeester Peter Rehwinkel dat de stemmen van de kandidaten vier en vijf van de SGP - Wim van der Toorn en Lennart van den Berg - zijn omgewisseld.