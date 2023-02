Hier bloeiden duizenden liefdes op, nu wijkt danspaleis voor appartementen

Dansleraar Eelco Zorge heeft 32 jaar lang danslessen gegeven in het pand aan de Herman Kuijkstraat in hartje Geldermalsen. ,,Voordat ik hier kwam zat er een bioscoop in en ik heb dit danscentrum 32 jaar geleden overgenomen van een oom van mij. Maar al in 1985 heb ik mijn eerste danslessen hier gegeven in de zaak die toen nog van mijn oom was."