Hoe de naam Poederoijen in Guyana herinnert aan de slavernij; plantagehouder Antony Swaen leeft voort

indebuurt.nl 5 x zomer in de Graafse­wijk

In de Graafsewijk ziet de zomer er nóg zomerser uit. Met zwembaden op straat of in de voortuin en ook de stoepjes zijn fleurig versierd met parasolletjes en kleurrijke bloemen. Hieronder de kiekjes van de zomerse beelden, waardoor je waarschijnlijk nóg meer zin in de zomer krijgt.