Hoe nu verder met 'terrorbuurman' uit Gameren?

De bewoners van de Schoolstraat in Gameren konden in ieder geval tot vandaag, 2 augustus, opgelucht ademhalen. In de wetenschap dat hun buurtgenoot, die in oktober een buurman uit het niets met een baksteen tegen het hoofd sloeg, vast zou blijven zitten.

De zaak tegen de 'terrorbuurman' gaat donderdag 2 augustus verder bij de rechtbank in Zutphen. De aanklacht tegen de man luidt poging tot doodslag. Op verzoek van zijn nieuwe advocaat - met de eerste kreeg hij slaande ruzie - werd in april besloten tot aanvullend onderzoek dat moet uitwijzen of deze ex-militair lijdt aan ptss (post traumatische stressstoornis). De inhoudelijke behandeling van de zaak ging eind mei niet door omdat dit onderzoek nog niet klaar was.

Flinke overlast

Het incident met de baksteen dateert van begin oktober vorig jaar, maar de man zorgt al ruim twintig jaar voor flinke overlast. Mensen naroepen en -rennen, naar binnen gluren, intimideren, bedreigen, schelden en onder invloed van waanideeën onder meer de kerkdienst verstoren, zo gaf de buurt eerder aan.