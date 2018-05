Hoe verder met burgemeester?

Brakelse piloot vliegt voor onderschei­den Sudanese bisschop

17 mei BRAKEL - De Sudanese bisschop Paride Taban is vandaag in het bijzijn van koning Willem-Alexander onderscheiden met de prestigieuze Roosevelt Four Freedoms Award in Middelburg. ,,Terecht", vindt Wim Hobo uit Brakel, die in Zuid-Sudan als piloot voor de bisschop werkt. ,,Hij wordt vaak gevraagd door de overheid om te bemiddelen en ik merk dat er overal waarde wordt gehecht aan zijn aanwezigheid."