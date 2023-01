Home Instead ondersteunt ‘thuiswonende ouderen vanuit een zorghart’

Mijn BD De soundtrack van je leven: lezers delen hun mooiste herinne­ring aan hun favoriete plaat

Iedereen heeft wel een nummer dat speciale herinneringen oproept. Het brengt je terug in de gezellige keuken van je moeder. Of geeft je weer kriebels in je buik, net als toen je je grote liefde tegenkwam. De plaat en zijn verhaal, gedeeld door lezers. ,,We zijn inmiddels zestig en zeventig, maar als mijn broer, zussen en ik dit nummer horen staan we te swingen op stoelen en tafels.”

28 december