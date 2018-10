Hond draait zich vast in de gordijnen, agenten tikken ruit in

Groot verdriet bij vader van in Well verdronken Levi (14): overval­lers stelen telefoon van zoon

21 oktober HELMOND - Een beroving is altijd een verschrikkelijke ervaring, maar voor Berry Thoonen is deze gebeurtenis extra pijnlijk. Afgelopen nacht gingen overvallers er met de telefoon van zijn overleden zoon vandoor. In de hoop het toestel terug te krijgen doet de 48-jarige Helmonder een emotionele oproep aan de daders. ,,Deze telefoon is heel belangrijk voor mij, ik hoop dat ze hem snel terug komen brengen.”