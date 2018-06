Honderd ouderen genieten van de boottocht van het honderdjarige bedrijf Plieger

ZALTBOMMEL - ‘Geweldig, we hebben genoten!’ Bij het verlaten van passagiersschip De Sluizer namen directeuren Koert Huisman en Koos van Geresteijn van het bedrijf Plieger uit Zaltbommel zaterdag deze welgemeende dankwoorden van honderd ouderen in ontvangst.

Plieger bestaat honderd haar en trakteerde ouderen van verenigingen en stichtingen uit Kerkdriel, Bruchem, Alem, Hedel, Velddriel, Zuilichem en Zaltbommel, plus een tiental oud- werknemers, op een tocht over de Waal.

Rollator

Het aanmeren in de haven van Zaltbommel vergde wat tijd, waardoor de ouderen even moesten wachten voordat ze aan boord konden. De zit op de rollator bracht uitkomst. Maar eenmaal aan boord kwamen de verhalen los. Truus van Hemert van de soos Het Verzetje uit Alem voelde zich vereerd: ,,Dat een bedrijf zo meevoelt met de wensen van ouderen is toch fantastisch. Maar", voegde ze eraan toe, ,,aan iedereen die hier zit, heeft het bedrijf ook verdiend." Sjaan de Groot uit Kerkdriel sloot zich hierbij aan. ,,Maar het is goed spul hoor”, waarmee ze doelde op de kwaliteit van het sanitair dat Plieger onder andere via bouwmarkten verkoopt.

Oud-werknemers Koos van Horssen ( 69), Jan van Steenis (73) en Nico van de Velden ( 73), die respectievelijk 43, 38 en 32 jaar bij Plieger gewerkt hebben, voelden zich deze dag helemaal in hun nopjes. ,,We hebben het altijd goed naar de zin gehad en we hebben ook al een uitnodiging gehad voor het personeelsfeest in september."

De boottocht, die tot Woudrichem ging, werd muzikaal opgeluisterd door accordeonist Paul Papillon en na de lunch kwamen in de loop van de middag de Sint-Maarten en de brug van Zaltbommel weer in zicht. Plieger heeft in dit jubileumjaar nog meer festiviteiten op het programma staan. Een artikel over het 100-jarige bedrijf staat komende week in het Brabants Dagblad.

Volledig scherm © Truus Peters

