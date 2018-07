Huiszoeking in Zaltbommel in onderzoek naar miljoenenfraude

De verdachten in deze omzetbelastingfraude zijn drie mannen: een 35-jarige uit de gemeente Buren, een 69-jarige uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug en een 76-jarige uit de gemeente Geldermalsen. Zij zijn nog niet aangehouden.



Het fraudebedrag is vooralsnog berekend op 1,5 miljoen euro. Dat hebben de verdachten onterecht van de Belastingdienst ontvangen. Er is beslag gelegd op administratie, bankrekeningen, duizenden euro’s en de woning van één van de verdachten.



De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) is het onderzoek gestart naar aanleiding van een boekenonderzoek door de Belastingdienst. Het vermoeden is dat met valse facturen en allerlei constructies ten onrechte omzetbelasting is teruggevraagd van de Belastingdienst.