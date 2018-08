IJsclub Joviaal viert zijn eeuwfeest

Bij de ijsbaan aan de Middelkampseweg is vrijdagavond een receptie voor sponsoren en verenigingen uit de omgeving. Dat gebeurt in een grote feesttent, die de ijsclub heeft gekocht.

Op zaterdag 25 augustus is er een spelmiddag voor jong en oud met allerlei attracties: een rodeostier, een stormbaan, levend tafelvoetbal, paardrijden, schminken, Oudhollandse spelletjes en bierpul schuiven. Alle attracties zijn gratis. Voor de kinderen is er onbeperkt drinken en wat lekkers. De in de winter zo vertrouwde koek- en zopie is er ook. En ijs, in de vorm van een ijscokar. Er is nog wel gedacht om een ijsbaan aan te leggen, maar dat zou te duur zijn. Tijdens deze dagen draait er een presentatie met foto's van de afgelopen honderd jaar.