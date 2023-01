Inzameling materiaal incontinentie kan beter

Dat laat het West Betuwse college in de evaluatie van het eerste jaar weten aan de gemeenteraad. Want in speciale afvalbakken voor incontinentiemateriaal komt minder afval binnen dan eerder was begroot. Maar positief nieuws is er ook: het afval dat wordt gedeponeerd hoort daarin ook thuis. Er is amper sprake van vervuiling, er wordt dus bijna geen gewoon restafval in deze bakken gekieperd. En dat stemt weer tot tevredenheid.

Daarbij wordt de laatste paar maanden meer incontinentiemateriaal apart ingezameld dan in het begin van 2022. Meer mensen zijn dus kennelijk inmiddels op de hoogte van de aparte inzameling van incontinentiemateriaal.

Milieuvriendelijk

Afvalinzamelaar Avri en gemeente West Betuwe gaan de inwoners via een campagne wel nog meer wijzen op het bestaan van de speciale incontinentie-afvalcontainers, die in vrijwel alle kernen te vinden zijn. Dat helpt de afvalberg te beperken en is dus milieuvriendelijk. En het bespaart kosten.

De eerste effecten van die kostenbesparing zijn inmiddels al zichtbaar. Huishoudens in West Betuwe betaalden in 2022 ruim 7 euro per jaar voor deze extra service. Maar door het succes ervan kan dat tarief met ingang van dit jaar terug naar 5 euro per huishouden. Wat ook meehelpt is dat alle gemeenten in Rivierenland inmiddels meedoen aan het apart inzamelen van incontinentiemateriaal, dat levert voordelen op.

De gemeenteraad van West Betuwe heeft in de eerste evaluatie geen aanleiding gezien om het gemeentelijk beleid hiervoor aan te passen. Het systeem blijft dus bestaan.

