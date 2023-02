Inzamelingsactie van Tielse moskee levert bus vol hulpgoederen op voor Turkije: ‘Moesten wat doen’

Tondeuse ligt stil bij Bossche kapper Mustafa, bezorgd als hij is over familie in Gaziantep

DEN BOSCH - Mustafa Ceritlioglu (53) pakt zijn telefoon erbij en toetst de naam van zijn zus in op het scherm. Niet veel later verschijnt ze via Facetime in beeld, gevolgd door zijn moeder en twee kinderen. Ze zitten samen in een blauwe Peugeot 207, in een zwarte auto op de achtergrond zitten ook familieleden. ,,Ik vind het vreselijk om ze zo te zien’’.

