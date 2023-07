Jan en Marieke bouwden jarenlang aan eigentijdse villa rond 200 jaar oud tolhuisje

Ontmoe­tings­plek in Pand 9 komt nu echt van de grond: ‘Een plek waar koffie klaar staat en waar kachel brandt’

ZALTBOMMEL - Het is al vaker geprobeerd: een ontmoetingsplek in verzamelgebouw Pand 9 in Zaltbommel. Bedoeld om al die verschillende bezoekers met elkaar in contact te brengen. Zo’n huiskamer is nooit echt van de grond gekomen, maar nu is er een nieuw plan, dat op flinke financiële steun van de gemeente kan rekenen.