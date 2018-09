Jan van Zanten is de eerste binnenstadsmanager van Zaltbommel

Van Zanten komt uit Bruchem maar zit met zijn kantoor in Zaltbommel. Hij is zelfstandig projectmanager. Het nog jonge Binnenstadsfonds Zaltbommel heeft eerder dit jaar een ambitieplan opgesteld, dat bestaat uit een hele lijst van activiteiten en projecten die moeten zorgen voor meer sfeer, beleving, gastvrijheid, service en aanbod in de binnenstad. ,,We zijn tot de conclusie gekomen dat een binnenstadsmanager voor de gewenste daadkracht kan zorgen", aldus voorzitter Huibert van der Ven. ,,Jan van Zanten kent de stad en volgt ons proces al vanaf het begin. We zijn ervan overtuigd dat hij de kar gaat trekken."

Samenwerking

De eerste stap is een kennismakingsronde langs alle ondernemers, pandeigenaren en andere partijen in de binnenstad, om te horen wat er leeft en wat de verwachtingen zijn. Van Zanten gaat zeker inzetten op samenwerking. ,,In mijn eentje kan ik in een paar uur per week niets. Ik wil partijen verbinden. Zaltbommel is een prachtige vestingstad met specifieke kwaliteiten. Die kunnen we versterken door samen te werken. Daarom zeg ik: doe mee! Want er liggen genoeg kansen om er een nog gezelliger binnenstad van te maken."