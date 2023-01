Lagere geldboete voor joyrider uit Kerk-Avezaath

Drie jaar geleden ging M. ervandoor in de auto van zijn stiefbroer. Die belde toen de politie. De toen 17-jarige M. reed namelijk zonder rijbewijs in die wagen. De politie kwam langs in de woning van de verdachte in Kerk-Avezaath. Hij vertelde dat hij even naar Tiel was geweest en dat hij er erg om moest lachen. Dat vond de politie wel verdacht, maar M. hoefde niet te blazen.