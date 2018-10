Leisure Dome Zaltbommel wil nu haast gaan maken

Drie punten

De gemeenteraad moet uiteindelijk besluiten of het vrijetijdscentrum, dat een miljoen bezoekers per jaar wil trekken, er komt. Er zal niet meteen een compleet uitgewerkt plan liggen. ,,We willen eerst dat de raad een beslissing neemt over drie belangrijke punten. Dit om te voorkomen dat we misschien veel werk voor niks doen", zegt Van Leeuwen. De gemeenteraad zal zich waarschijnlijk in november uit moeten spreken over de locatie bij het NS-station, die ingeklemd ligt tussen snelweg A2 en spoor. Is het wenselijk dat daar zoveel mensen verblijven? Ook wil Van Leeuwen een uitspraak over de behoefte aan een bioscoop en aan meer restaurants. Pas als deze seinen op groen staan, kom het complete plan op tafel. Van Leeuwen verwacht dat dat begin 2019 zal zijn. Voor de komst van het Leisure Dome moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.