Lichamen drenkelingen uit Zaltbommel terug naar Eritrea

De 28-jarige Mebrahutu Melake (door vrienden Mebrie genoemd) had geen familie in Zaltbommel. Het andere slachtoffer, de 33-jarige Gerry Gilay Kedane, laat een vrouw en drie kinderen achter. Dinsdagochtend was er in Pand 9 een afscheidsdienst; om 10.45 uur luidden daarvoor de klokken van de Sint-Maartenskerk.



Melake en Kedane kwamen vorig week donderdag om het leven toen ze in Brakel per ongeluk met hun auto de veerstoep af reden en in de Waal terecht kwamen. Ze konden niet meer gered worden.