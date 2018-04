Lichamen verdronken Bommelaren vrijdag naar Eritrea voor begrafenis

De 28-jarige Mebrahutu Melake (door vrienden Mebrie genoemd) had geen familie in Zaltbommel. Het andere slachtoffer, de 33-jarige Gerry Gilay Kedane, laat een vrouw en drie kinderen achter. Dinsdagochtend was er in Pand 9 een afscheidsdienst voor de twee. Om 10.45 uur luidden daarvoor de klokken van de Sint-Maartenskerk. 's Middags was er ook nog een bijeenkomst waarbij burgemeester Peter Rehwinkel bij aanwezig was.