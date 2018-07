Logistiek Centrum Gameren in Belgische handen; deel perceel krijgt mogelijk een andere bestemming

Van Tuyl blijft dus de koelhuizen en de hallen huren, maar dan blijft nog een aanzienlijk deel van het perceel over, dat niet bebouwd is. Nieuwe eigenaar Groep Coenen onderzoekt nu of dit stuk een andere bestemming kan krijgen. De Belgische investeerder is voornamelijk actief in vastgoedbeleggingen zoals budgethotels en huisvesting voor arbeidsmigranten, maar zit ook in de zonne-energie. Wat de Groep Coenen in Gameren precies van plan is, is nog niet bekend.