Man (27) uit Brakel krijgt voorwaardelijke straf voor dodelijk ongeluk met jetski in Well

update Maasveren en FNV akkoord over fors betere cao schippers: einde acties in zicht

12:53 LITH - Na anderhalve maand van protest hebben FNV Havens en Stichting Maasveren eindelijk een akkoord bereikt. Vrijdagochtend werden de partijen het eens over een nieuwe cao waarin de veermannen er fors op vooruit gaan. Formeel moeten de vakbondsleden nog akkoord gaan, maar het eind van de acties is in zicht.