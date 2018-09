Van de drie verdachten was maandag alleen de 26-jarige man uit Sprang-Capelle aanwezig. Eerder bleek al dat hij ook betrokken was bij het drugslaboratorium dat vorige zomer werd ontdekt in een rijtjeshuis in Eindhoven. De 47-jarige verdachte uit Oudheusden was afwezig omdat hij vandaag een medische ingreep moest ondergaan. Zijn pleidooi om thuis te revalideren werd van de hand gewezen. De derde verdachte is een man van wie de woonplaats vooralsnog onbekend is. De rechtbank oordeelde dat de drie vast moet blijven zitten omdat er aan de Kooihoek in Brakel 'flinke hoeveelheden drugs' werden gevonden.