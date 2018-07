Meer treinreizigers op NS-stations Rivierenland

ZALTBOMMEL - Het is vorig jaar drukker geworden op de stations van de Nederlandse Spoorwegen in Rivierenland. Op station Tiel, Tiel-Passewaaij, Geldermalsen, Culemborg en Zaltbommel stapten in 2017 bijna 24.000 reizigers per dag in en uit; 912 meer dan in 2016.

Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Spoorwegen. De gegevens zijn afkomstig van de in- en uitcheckpoortjes die worden gebruikt met de ov-chipkaart.

Culemborg heeft het drukste NS-station in Rivierenland. In 2017 checkten daar dagelijks 8703 reizigers in en uit. Dat was 5 procent meer dan in 2016.

Groei Zaltbommel

Ook in Zaltbommel is groei te zien, 4 procent. Dagelijks checken ruim 3700 reizigers in en uit op het station. Dit was 3600 in 2016. In Geldermalsen bedraagt de stijging 3 procent naar ruim 6000.