Mega-aardbeienkas Dutch Berries in Zuilichem geopend

ZUILICHEM - In het bijzijn van relaties en genodigden is vrijdag in Zuilichem Dutch Berries geopend. In dit nieuwe, 20 hectare grote bedrijf van Gijbert Kreling worden aardbeien voor de Europese markt gekweekt. In oktober wordt de eerste oogst verwacht.

De komst van dit bedrijf heeft in Zuilichem voor de nodige onrust gezorgd. De kas is niet alleen ontzettend groot, maar er zijn ook honderden arbeidsmigranten nodig om het fruit te plukken. Dutch Berries wil die graag op eigen terrein huisvesten, maar dat is nog niet geregeld.

Arbeidsmigranten

De gemeente Zaltbommel werkt momenteel aan een nieuw beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dat is nodig omdat er steeds meer onwenselijk dingen gebeuren. Zo worden al geruime tijd woningen in de kernen opgekocht en vervolgens verhuurd aan groepjes migranten. Daar is veel kritiek op. Niet alleen omdat de toch al gespannen woningmarkt hierdoor nog meer onder druk komt te staan, maar ook omdat deze vorm van huisvesting voor overlast zorgt. Het duurt nog wel een paar maanden voordat de gemeenteraad een besluit over het nieuwe huisvestingsbeleid neemt.

