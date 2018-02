Mensen met arbeidsbeperking bevallen zo goed dat ze vaste baan krijgen in Nederhemert

Gewonde bij botsing in Zaltbommel, slachtoffer had gedronken

18:55 ZALTBOMMEL- Bij een botsing op de Steenweg in Zaltbommel is maandag aan het einde van de middag één gewonde gevallen. De vrouw is met nog onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze bleek onder invloed van alcohol.