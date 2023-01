Meteren groeit harder dan Maurik, Kesteren en Tiel

Hond in Bruchem door wolf doodgebe­ten? Onwaar­schijn­lijk, zegt de onderzoe­ker

BRUCHEM - Op sociale media weten velen het zeker: op het erf van een bedrijf in Bruchem is een hond doodgebeten door een wolf. Maar de instantie die officieel onderzoek doet, trekt dat in twijfel en noemt het zelfs ‘onwaarschijnlijk’ dat een wolf de dader is.

26 januari