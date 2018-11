Mikwe: maak namen joodse slachtoffers zichtbaar op monument

Zaltbommel unaniem over extra’s

9 november ZALTBOMMEL - Wat doe je als raadsfractie tijdens een begrotingsvergadering van een gemeente die de financiën prima op orde heeft? Dan probeer je er een extraatje uit te slepen. En dat is precies was donderdagavond in Zaltbommel gebeurde. De negen fracties dienden in totaal vijftien moties en een amendement in.