Misdrijf in woning Zaltbommel, zwaargewond slachtoffer naar het ziekenhuis: ‘Adres bekend bij politie’

‘Ik zie dingen gebeuren waar ik van schrik’: wethouder Posthouwer stopt vanwege gezond­heids­pro­ble­men

ZALTBOMMEL - De Zaltbommelse wethouder Willem Posthouwer legt om gezondheidsredenen zijn functie neer. Hij heeft de burgemeester en de gemeenteraad laten weten dat hij per 1 oktober stopt vanwege hartproblemen. ,,Ik ben goed behandeld in het ziekenhuis, maar ik merk toch dat ik er niet vol in kan gaan.”