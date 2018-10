Mooie Dierendag voor varken Moos: een nieuw hok, helemaal voor haar

Optisport gaat waarschijn­lijk zwembad AquaAltena beheren

1 oktober ANDEL - Optisport krijgt hoogstwaarschijnlijk zwembad AquaAltena in Andel in beheer. De exploitant, die zo'n 350 zwembaden, speelparadijzen en sporthallen in beheer heeft in Nederland en België, komt volgens de gemeente Woudrichem als beste uit de bus in de strijd om het zwembad.