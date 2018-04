Motorrijdster overleden bij zwaar ongeluk op A2 bij Zaltbommel

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Volgens de officier van dienst lijkt het er op dat beide motors niet met elkaar in botsing zijn gekomen. De vrouwelijke bestuurster overleed ter plaatse. De andere motorrijder raakte zwaargewond, maar verkeert volgens de politie niet in levensgevaar. Een traumahelikopter kwam ter plaatse

De A2 in de richting van Utrect werd gedurende drie kwartier afgesloten voor verkeer. Rond 14.30 uur waren nog altijd twee rijstroken dicht. Ook in de andere rijrichting werd een rijstrook afgesloten, zodat de hulpdiensten hun werk konden doen.

Bestuurders in de richting van Utrecht moeten nog altijd rekening houden met flinke files. In de richting van Den Bosch is de file inmiddels opgelost. Het is onduidelijk wanneer de weg vrijgegeven wordt. Verkeer wordt nog altijd aangeraden om te rijden via de A59, A29 of A15.