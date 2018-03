Munnikenland weer grotendeels schoon dankzij NL Doet actie

In het kader van NL Doet werd het Munnikenland schoongemaakt in samenwerking met vrijwilligers, Staatsbosbeheer en Free Nature. Stichting Duurzaam Rivierland stelde materialen beschikbaar, waaronder afvalzakken, handschoenen en knijpers. Het gebied werd onderverdeeld in een aantal kleinere gebieden zodat de vrijwilligers zich op één gebied konden richten. Het opruimen was hard nodig, aldus Staatsbosbeheer. "Het afval komt voornamelijk van de scheepvaart", aldus boswachter Jeff Korsmit. "Maar ook van mensen die aan het strand hun afval niet opruimen. Dat is zeker niet alleen in deze regio een probleem, het afval komt zelfs vanuit het buitenland." Plastic bleek het grootste probleem: tussen het afval zat bijvoorbeeld een stuk van een oude strandstoel. Ook werden er veel lege flesjes en doppen opgeruimd. "Normaal gesproken houdt Staatsbosbeheer het gebied schoon. Maar de hulp vandaag is heel waardevol en zowel het weer als de opkomst is super."