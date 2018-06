Negen aanhoudingen bij twee hennepzaken in de Bommelerwaard

ZUILICHEM/ZALTBOMMEL - In twee hennepzaken in Zuilichem en Zaltbommel heeft de politie maandag in totaal negen personen aangehouden. De twee zaken staan volgens een woordvoerder los van elkaar.

In Zuilichem trof de politie een hennepkwekerij met een paar honderd stekken en planten aan. Hier werden vijf personen aangehouden. In een bedrijfsgebouw aan het Van Voordenpark in Zaltbommel ging het om een grote partij hennep, verpakt in zakken. Ook werd daar een growshop ontmanteld. Hier verrichtte de politie vier aanhoudingen. Ook is een luxe personenauto in beslaggenomen.

Omdat het onderzoek nog in volle gang is, kan de politie nog geen mededelingen doen over leeftijd en woonplaats van de negen verdachten en ook niet over de omvang en de waarde van de partij hennep. Maandagavond komt er nog een speurhond, die gespecialiseerd is in geld, om het Zaltbommelse pand de doorzoeken.