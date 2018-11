Nieuwe escape-game op Slot Loevestein blijft trouw aan de historie

Lekker wandelen: Klompenpad rond Brakel en Poederoij­en in de maak

2 november BRAKEL/POEDEROIJEN - Nummer vijf is nog in voorbereiding, maar het zesde klompenpad in de Bommelerwaard zit er al aan te komen. Stichting Landschapsbeheer is met inwoners uit Brakel en Poederoijen al een heel eind voor een wandelroute in het westen van de Bommelerwaard. Hoe het pad precies loopt, is nog niet helemaal duidelijk. Er moeten nog overeenkomsten worden gesloten met de grondeigenaren.