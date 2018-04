Nivo Sparta herdenkt omgekomen clubgenoot Mebrie, die donderdag verdronk in de Waal

Drenkelingen bizar ongeluk Brakel komen uit Afrika

6 april BRAKEL - De 33-jarige man uit Zaltbommel die donderdagavond verdronk bij een bizar ongeluk in Brakel, woonde sinds enige tijd in Zaltbommel maar komt uit Afrika. Hij had een verblijfsstatus, evenals zijn vriend, bij wie hij in de auto zat. Deze man, een twintiger, is vrijdagavond pas gevonden. Ook hij is verdronken.