Ondernemer en oud-voorzitter FC Den Bosch Jan Schouten overleden: ‘Mensen leren om nee te zeggen’

Celstraf voor man uit Zaltbommel die mortierbom­men in zijn brandende woning had liggen

ZWOLLE/ZALTBOMMEL – Dat hij vijf mensen van de brandweer in gevaar bracht door te verzwijgen dat er vuurwerk lag in zijn brandende appartement in Zaltbommel, daar wordt Jeffrey van D. voor vrijgesproken. Wel legde de rechtbank in Zwolle hem 150 dagen cel op,