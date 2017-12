Ongeluk Brakel: slachtoffer uit Wijk en Aalburg is buiten levensgevaar

Vrouw geschept op de A2 naar Den Bosch tijdens het oversteken, twee rijstroken dicht

12:40 BRUCHEM - Een vrouw is zaterdag aan het begin van de middag ernstig gewond geraakt op de A2 in de richting van Den Bosch bij Bruchem. Zij werd op de snelweg geschept terwijl zij aan het overteken was. Twee rijstroken zijn dicht..