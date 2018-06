Zeven insprekers op hoorzit­ting over windmolens Zaltbommel

11:15 ZALTBOMMEL - Voor de provinciale hoorzitting over de komst van drie windmolens langs de A2 bij Zaltbommel hebben zich zeven insprekers aangemeld. De bijeenkomst is maandagavond 11 juni om 19.00 uur in het Van der Valkhotel (ingang bij P2). Hieraan voorafgaand is een excursie door het gebied waar de windmolens moeten komen.