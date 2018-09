Opruimen vervuilde grond drugslab Zaltbommel kost ruim 350.000 euro

Graafmachines maken de komende maand korte metten met de door chemicaliën vervuilde grond aan de Bommelsekade 1 in Zaltbommel. Op die plek trof de politie in april 2015 een groot, werkend drugslaboratorium aan. Hier konden wekelijks honderden kilo's amfetamine (speed) worden geproduceerd. Het lab zat in een zeecontainer, op het terrein van een autobedrijf.

Na ontmanteling is de locatie verder onderzocht en toen bleek dat er ook sprake is van bodemverontreiniging. Middels bestuursdwang heeft de gemeente Zaltbommel geprobeerd om de veroorzaker van de vervuiling ertoe te bewegen om de boel zelf op te ruimen. Dat heeft niet tot resultaat geleid. Daarom is de gemeente nu opdrachtgever van de werkzaamheden. De onderzoeken en de sanering kosten ruim 350.000 euro. Die kosten wil Zaltbommel op de vervuiler verhalen. Dat proces loopt nog. Volgens een woordvoerster van de gemeente is een klein deel van het bedrag inmiddels teruggestort. ,,En we schatten in dat het lukt om uiteindelijk alle kosten te verhalen."