Oubayd helpt en begeleidt Tielse jeugd tijdens het sporten: ‘Het gaat erom dat je weet wat je wil’

Vrijspraak voor Tilburger (44) die jacks en helmen van verboden motorclub droeg: ongewenst, maar niet strafbaar

DEN BOSCH - Hoewel motorclub Bandidos inmiddels bij wet verboden is, vindt de rechtbank in Den Bosch het niet strafbaar als leden individueel toch in jacks met het logo rondrijden. Een 44-jarige man uit Tilburg en 45-jarige man uit Echt werden vrijdag vrijgesproken.

23 december