Oud-kamervoorzitter Van Miltenburg uit Zaltbommel gaat huisartsencorporatie Zeeuws-Vlaanderen leiden

Chemiebe­drijf Sachem in Zaltbommel steekt 10 miljoen extra in veiligheid

6 oktober ZALTBOMMEL - Drie jaar geleden kreeg het Zaltbommelse chemiebedrijf Sachem een waarschuwing van de inspectie omdat op het gebied van veiligheid niet alles in orde was. Dat was niet leuk, maar het heeft wel wat in beweging gezet. Directeur Frank Groenen: ,,We lopen nu niet meer achteraan, maar juist voorop. En daar zijn we trots op.”