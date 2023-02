Overzicht: DFS beste in burenruzie met Lienden; tien Trichtenaren trekken winst over de streep

LANDELIJK

,,Ontzettend zuur”, vond Vriendenschaar-trainer Niek Amelink het 0-1 verlies tegen NiTA. Vroeg in het duel zagen de Culemborgers een rebound via de lat in eigen goal vliegen. ,,Daarna gaven we geen kans meer weg, maar zelf scoren lukte ook niet”, baalde de oefenmeester. Een inzet van Marwan Salama stuitte op de lat en Rick Mulder verzaakte een 1-op-1 kans af te maken voor de derdeklasser. ,,In je achterhoofd weet je dat zodra die eerste valt dat we er zeker overheen lopen, zo dominant kunnen wij echt zijn. Nu overheerst met name het gevoel van teleurstelling.”

,,De timing van onze doelpunten was cruciaal voor de winst vandaag”, analyseerde Haaften-trainer Eelke Oomkens na de 4-1 winst op directe concurrent BLC. Nog geen minuut onderweg was het Omar Fatchati die de eerste en enige goal voor rust scoorde. Direct in de tweede helft bracht Jordy Perdon de derdeklasser, middels een afstandsschot van liefst tweeëntwintig meter, op een comfortabele voorsprong. ,,Toen de 2-1 viel dacht ik wel eventjes: Het zal toch niet gebeuren, hè?” Daarom was de timing van Johnny Noorthoek perfect die enkele minuten later de derde Haaftense treffer maakte. ,,Toen was het wel gespeeld en was deze belangrijke overwinning binnen.” Kers op de taart was Siem van Gansewinkels goal in de reservetijd.

,,Dit doe ik normaal nooit, maar met minuut dertig wisselde ik de eerste spelers al. Eigenlijk had ik er wel acht uit willen halen bij een 3-0 tussenstand.” Focus’07-trainer Stef Ranshuijsen vond dat de vierdeklasser zich voor schut zette in het met 4-2 verloren duel tegen Odijk. ,,De afspraken werden totaal niet nagekomen en de wil om te winnen was niet te bekennen.” O17-keeper Jordan Dekker viel in voor geblesseerde goalie Timo Derks ,,En hij heeft er nog fors wat ballen uitgehouden.” Met vier tegentreffers in de eerste helft rechtten de Culemborgers op een zekere hoogte nog hun rug in het vervolgende bedrijf middels goals door Bram van de Berg Jeths en Wouter Hoevers.

ZONDAGVOETBAL

