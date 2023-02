Overzicht: DSS’14 eindigt met negen man door vijf blessuregevallen, Theole wint in doelpuntenfestijn van DIO’30

voetbal rivierenlandEr wordt dit weekeinde weer volop gevoetbald in Rivierenland. Benieuwd naar alle verrichtingen? Een verzameling van de gebeurtenissen in het regionale amateurvoetbal vind je na afloop van de wedstrijden op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

LANDELIJK

TWEEDE DIVISIE

TEC heeft in de tweede divisie uitstekende zaken gedaan bij concurrent IJsselmeervogels. Na een 1-0 achterstand - en een rode kaart voor de thuisploeg - draaide de Tielse ploeg het volledig om: 1-2 zege.

ZATERDAGVOETBAL

LANDELIJK

VIERDE DIVISE A

WNC leed een pijnlijke nederlaag in de strijd om lijfsbehoud. De Waardenburgse vierdedivisionist, tiende op de ranglijst, ging met 2-1 onderuit bij de amateurs van Feyenoord.

De ploeg van trainer Cor Prein kwam op Varkenoord nog wel op voorsprong via Nehemia Sanaky: 0-1. Maar nog voor de pauze trokken de Rotterdammers de stand weer gelijk. Na rust deelde Feyenoord een tweede tik uit met de 2-1. WNC ging op jacht naar de gelijkmaker, maar slaagde er niet in met een resultaat huiswaarts te keren.

2H ZUID 1

Marijn Bransen redde een punt voor Tricht in het uitduel bij Altena: 2-2. Hij nam met de 1-1 en 1-2 beide doelpunten voor zijn rekening.

3D WEST 1

Vriendenschaar-trainer Niek Amelink vond dat zijn ploeg uit tegen Zwaluwen Utrecht’11 te zwak speelde. Dat resulteerde in een 1-1 gelijkspel. Met rust keken de Culemborgers tegen een achterstand aan. ,,Dan moet je in de tweede helft de mouwen opstropen en laten zien wie de baas is”, meende Amelink. ,,In plaats van een meedogenloze comeback was het veel te lief. We lieten het zelf liggen.”

Vijf minuten voor tijd maakte Finn Spierings, op aangeven van Souhail Maatougui, alsnog de gelijkmaker. ,,Een kans op de overwinning hebben we daarna niet meer gehad.”

3E ZUID 1

MVV’58 en Haaften hielden elkaar in evenwicht in de zwaarbevochten derby – er kwamen liefst acht gele kaarten aan te pas - in Meteren: 2-2. Uitblinkers waren Twan de Kock (MVV) en Thijmen Gerringa (Haaften), die om en om voor de doelpunten zorgden.

Vertrekkend MVV-middenvelder Dominic Comerford, die voor zes maanden naar Australië verhuist, vond dat de ploeg uit Meteren zichzelf tekort deed. ,,Zij scoorden de enige twee echte kansen, terwijl wij er meerdere lieten liggen. Dit was onze wedstrijd, maar we pakten de overwinning niet.”

4E WEST 1

,,Het was weer zo’n opmerkelijke dag, waarop we 1-3 achterstonden en het toch voelde alsof we hadden kunnen winnen”, vertelde Focus’07-trainer Stef Ranshuijsen na het 3-3 gelijkspel tegen VVJ. Hij doelde op het in de laatste minuut afgekeurde doelpunt van Bram van de Berg Jeths. ,,Die scheidsrechter wist zelf eigenlijk ook niet waar hij voor floot. Zo boorde hij Bram mooi zijn hattrick en ons de winst door de neus.”

Van de Berg Jeths had namelijk eerder al een strafschop verzilverd en de aansluitingstreffer gemaakt. Wouter Hoevers tekende voor de openingsgoal in minuut één.

4B OOST

FC Lienden-Excelsior Zetten 3-1 (2-0). 1-0 Colin Houth, 2-0 Ruben van Trigt, 3-0 Ron Gaasbeek, 3-1 e.d. Jos van Kalkeren.

,,We hadden deze overwinning hard nodig”, zei de winnende coach Marcel Muhlack, die zijn ploeg in de 7de minuut een strafschop zag missen. ,,Maar we gaven het initiatief niet uit handen. ,,Aan de 2-0 door Ruben van Trigt ging een prachtige actie van een van de uitblinkers, de van O19 overgehevelde Ryan van Eck, vooraf. Kort na de rust maakte Ron Gaasbeek de 3-0 en daarna was het eigenlijk tegenhouden van onze kant. Zonder dat de onmachtige tegenstander echte kansen creëerde.”

Kesteren-Uchta 4-0 (3-0). 1-0, 2-0, 3-0 en 4-0 Thijs van der Lee.

SDOO-Dodewaard 3-1 (1-0). 1-1 Thomas Lempicki. Bijzonderheid: de wedstrijd had een afkoelingsperiode bij een 1-1 tussenstand.

4E ZUID 1

ASH won de derby tegen Herovina met 2-0. Uit een voorzet van Thijmen Noordam kopte Jan Donker de 1-0 binnen. Op slag van rust kwam de club uit Hellouw op 2-0 door Arnoud van Arendonk.

Een kwartier voor tijd incasseerde Herovina nog een rode kaart.

ZONDAGVOETBAL

2H OOST

DIO’30-Theole 3-5

4E ZUID 1

Buren-DSS’14 3-0 (2-0). 1-0 en 2-0 Patrick van Arkel, 3-0 Luuk van Bakel.

,,Een goede zege waar eigenlijk niets op af te dwingen is”, vond Buren-trainer Arie Kraaijveld. ,,We hebben de overwinning van vorige week een goed vervolg kunnen geven. Dankzij twee goede goals in het eerste half uur van Patrick van Arkel gingen we met een comfortabel gevoel de rust in. In de tweede helft controleerden we de wedstrijd en dan is het ook fijn als de 3-0 dan nog valt.”

,,Een zware middag voor ons”, verzuchtte DSS-trainer Mustapha Aoulad Hadj. ,,Wij verloren niet alleen de wedstrijd, maar zagen ook vijf spelers uitvallen met blessures. Doordat wij door onze wissels heen waren, moesten we een gedeelte van de tweede helft met tien man spelen en de laatste minuten zelfs met negen.”

Wadenoijen-Teisterbanders 0-1 (0-0). 0-1 Sem Schuilenburg.

RKTVC-Elshout 5-0 (1-0). 1-0 en 2-0 Elyesa Gurcuoglu, 3-0 Maarten Klaare, 4-0 Beratkaan Demirtas en 5-0 Stefan de Jong.

5B ZUID 1

BZS-MEC’07 3-0

Ophemert-Hedel 2-1

SCZ-Ruwaard 0-1