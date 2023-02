Overzicht: ‘Verschrikkelijk slecht’ Theole krijgt een pak slaag, DSS’14 draagt laatste plaats over aan Wadenoijen

voetbal rivierenlandEr wordt dit weekeinde weer volop gevoetbald in Rivierenland. Benieuwd naar alle verrichtingen? Een verzameling van de gebeurtenissen in het regionale amateurvoetbal vind je na afloop van de wedstrijden op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

LANDELIJK

TWEEDE DIVISIE

De Treffers gaat met een goed gevoel richting de bekerclash met De Graafschap. De Groesbeekse tweededivisionist won op bezoek bij TEC met 1-2.

ZATERDAGVOETBAL

LANDELIJK

VIERDE DIVISIE A

WNC speelde in de eerste thuiswedstrijd van 2023 gelijk tegen Zwaluwen uit Vlaardering. Het duel in de vierde divisie eindigde in 1-1.

Na een 0-1 achterstand liet Kay van den Boogaard in de 81ste minuut de terechte gelijkmaker noteren. Ook voor hem voelde het doelpunt als een bevrijding. ,,Het werd tijd dat ik scoorde", was de reactie van Van den Boogaard.

2H ZUID 1

Tien Trichtenaren trokken in de thuiswedstrijd met Woudrichem de 3-2 overwinning over de streep. Tim van Dijken bracht Tricht met de 1-1 terug in de wedstrijd. Na de 2-1 van Arjan Hakkert bracht Van Dijken zijn ploeg in de problemen door een tweede gele kaart te krijgen. Ondanks een ondertalsituatie zette René van Soelen Tricht op een 3-1 voorsprong. De 3-2 was voor de statistieken.

3D WEST 1

,,Ontzettend zuur”, vond Vriendenschaar-trainer Niek Amelink het 0-1 verlies tegen NiTA. Vroeg in het duel zagen de Culemborgers een rebound via de lat in eigen goal vliegen. ,,Daarna gaven we geen kans meer weg, maar zelf scoren lukte ook niet”, baalde de oefenmeester. Een inzet van Marwan Salama stuitte op de lat en Rick Mulder verzaakte een 1-op-1 kans af te maken voor de derdeklasser. ,,In je achterhoofd weet je dat zodra die eerste valt dat we er zeker overheen lopen, zo dominant kunnen wij echt zijn. Nu overheerst met name het gevoel van teleurstelling.”

3E ZUID 1

,,De timing van onze doelpunten was cruciaal voor de winst vandaag”, analyseerde Haaften-trainer Eelke Oomkens na de 4-1 winst op directe concurrent BLC. Nog geen minuut onderweg was het Omar Fatchati die de eerste en enige goal voor rust scoorde. Direct in de tweede helft bracht Jordy Perdon de derdeklasser, middels een afstandsschot van liefst tweeëntwintig meter, op een comfortabele voorsprong. ,,Toen de 2-1 viel dacht ik wel eventjes: Het zal toch niet gebeuren, hè?” Daarom was de timing van Johnny Noorthoek perfect die enkele minuten later de derde Haaftense treffer maakte. ,,Toen was het wel gespeeld en was deze belangrijke overwinning binnen.” Kers op de taart was Siem van Gansewinkels goal in de reservetijd.

DESK-MVV’58 1-0 (1-0).

4E WEST 1

,,Dit doe ik normaal nooit, maar met minuut dertig wisselde ik de eerste spelers al. Eigenlijk had ik er wel acht uit willen halen bij een 3-0 tussenstand.” Focus’07-trainer Stef Ranshuijsen vond dat de vierdeklasser zich voor schut zette in het met 4-2 verloren duel tegen Odijk. ,,De afspraken werden totaal niet nagekomen en de wil om te winnen was niet te bekennen.” O17-keeper Jordan Dekker viel in voor geblesseerde goalie Timo Derks ,,En hij heeft er nog fors wat ballen uitgehouden.” Met vier tegentreffers in de eerste helft rechtten de Culemborgers op een zekere hoogte nog hun rug in het vervolgende bedrijf middels goals door Bram van de Berg Jeths en Wouter Hoevers.

4B OOST

Kesteren-trainer Pieter van de Grift was duidelijk na de 3-1 nederlaag bij Excelsior Zetten: ,,We verliezen verdiend, al is de eerste uitnederlaag altijd zuur. Waar ik met de jongens komende week over ga spreken is de onderlinge communicatie. Dat ontbreekt toch wel momenteel, en het onderling coaches kan ook beter. Het was allemaal mager vandaag. Excelsior was scherper, maar er zat vandaag gewoon niet meer in.” Bilal Belhaj maakte bij 3-0 de aansluitingstreffer.

DFS-FC Lienden 1-0 (0-0). 1-0 Yannick Roodbeen.

Dodewaard-ASV Zuid Arnhem 3-1 (1-1). 1-0 Stijn Gijsbers, 2-1 Thomas Lempicki, 3-1 Pieter Jan de Wit.

Uchta-SVHA 1-4 (0-3). 1-3 Sander van de Kolk.

4E ZUID 1

GVV won voor de tweede keer dit seizoen en voor de tweede keer tegen Leerdam Sport'55, dat nog puntloos is. Door goals van Wilfred Mulder en Calis Cornelissen nam de Geldermalense club de drie punten mee naar huis.

Beesd-SVS’65 0-3 (0-2).

Peursum-ASH 2-3 (1-3). 0-1 Thijmen Noordam, 1-2 Danny Bijl, 1-3 Arnoud van Arendonk.

ZONDAGVOETBAL

2H OOST

Theole slaagde er niet in voor een stunt te zorgen tegen titelkandidaat DVC’26. De Tielse tweedeklasser begon vol goede moed, maar ging uiteindelijk met harde cijfers onderuit: 1-6.

,,Onvoorstelbaar. Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, foeterde Theole-trainer Henk Evers na afloop. ,,Hoe slecht wij stonden te verdedigen. Zo verschrikkelijk slecht. DVC kreeg in de eerste helft drie kansen en die vlogen er allemaal in.” Voor Theole scoorde Niels Wien vlak voor het einde van de eerste helft de enige treffer. ,,Daardoor gingen wij toch met een beetje hoop de rust in.”

De Tielenaren probeerden nog wel terug te komen in de wedstrijd, maar het lukte niet de achterstand ongedaan te maken. ,,Na de hervatting hebben we het helemaal omgegooid en we kregen ook nog grote kansen, maar ook die wilden er niet in.”

Koploper DVC’26 was de dominante ploeg en bleef in de tweede helft doorgaan met scoren. Uiteindelijk werd het 1-6 voor de bezoekers uit Didam. ,,DVC heeft laten zien dat zij een stuk meer ervaring hebben en daar hebben ze optimaal gebruik van gemaakt.”

4E ZUID 1

DSS’14-Wadenoijen 2-1 (2-0). 1-0 (pen.) Jens van de Plas, 2-0 Stan Gooyer, 2-1 Berto Boudewijn.

DSS’14 won de degradatiekraker tegen Wadenoijen met 2-1 en droeg de laatste plaats daarmee over aan de tegenstander. ,,We hadden deze zege nodig”, verzuchtte DSS-trainer Mustapha Aoulad Hadj. ,,Wij waren eindelijk een keer de gelukkigste. Voor de winterstop hebben we veel pech gehad en onnodig vaak gelijkgespeeld. De drie punten waren verdiend. Na onze 2-0 voorsprong binnen het eerste halfuur hebben wij de wedstrijd gecontroleerd. Ook in de tweede helft zijn wij niet in de problemen gekomen. Pas is de allerlaatste seconde gaven wij door stom balverlies een eretreffer cadeau aan Wadenoijen.”

Teisterbanders-RKTVC 0-3 (0-2). 0-1 en 0-3 Maarten Klaare, 0-2 Gijs Lissone.

Jan van Arckel-Buren 1-2 (0-2). 0-1 en 0-2 Kevin Vogelzang.

5B ZUID 1

MEC’07-MOSA’14 afgelast

SJO VITA-Ophemert 4-1

Hedel-SCZ 0-1

HRC’14-BZS