Pallets van vrachtwagen donderen bijna op busje in Poederoijen: 'Door het oog van de naald gekropen'

Boot drijft weg: jongetje (10) blijft eenzaam en alleen achter op eilandje bij Brakel

2 mei BRAKEL - Een 10-jarig jongetje is woensdagmiddag flink in de problemen gekomen nadat hij met een bootje naar een eiland in een zijtak van de Waal was gevaren. Hij had zijn bootje niet goed vastgemaakt, waardoor het wegdreef.