Parcours NK Veldrijden is nat: brandweer leent pomp uit

Zware regenval en stijgend rivierwater: de uiterwaarden bij Zaltbommel zijn kletsnat. Op deze plek dit weekend het NK Veldrijden houden kan nog nét. Begin volgende week komt er hoogwater aan en dan is fietsen op deze laaggelegen delen langs de rivier niet meer mogelijk.

Maar ook nu zijn er al maatregelen nodig. Her en der staat er zoveel water op het parcours dat er gepompt moet worden. De brandweer in Gameren heeft daarvoor de MSA uit geleend. Deze Motor Spuit Aanhanger kan 1500 liter water per minuut wegwerken.